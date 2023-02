Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 9 gennaio, c’è stato un acceso faccia a faccia tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. L’ingresso dell’ex di Daniele Dal Moro, per quanto la venezuelana continui a negarlo definendo ormai chiuso il suo rapporto con l’ex tronista, ha scatenato in lei una forte gelosia.

Al termine della diretta, Oriana e Daniele hanno avuto un confronto nel corso del quale l’imprenditore veneto ha cercato di fare chiarezza sul rapporto con l’ex fidanzata, invitando la “reina” ad essere meno scontrosa e più lucida nel tirare le sue conclusioni. “Se le cose non vanno come dici tu, ti arrabbi e te la prendi”, ha detto Dal Moro.

Nuovo confronto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

L’ex tronista ha raccontato di sentirsi un po’ stanco di discutere sempre delle stesse cose, e non vuole trovarsi a litigare per colpa delle insicurezze della vippona. Daniele spera di mettere un punto alla gelosia di Oriana e le ha spiegato che il suo legame con Martina è molto speciale, e che le parole da lui espresse in questi giorni nei suoi confronti sono state dette per tutelare un rapporto ed un amore che per lui in passato è stato molto importante. Nello specifico, Dal Moro ha raccontato che la Nasoni lo ha conosciuto in un momento molto particolare della sua vita, e che lo ha aiutato a superare molti suoi momenti tristi e bui. In virtù di ciò si sente in dovere di mostrarle la sua gratitudine e il suo affetto.

Oriana ha compreso quanto detto dal coinquilino, ma non riesce a capire il suo atteggiamento avuto negli ultimi giorni: “Io volevo che tu ti avvicinassi a me”, ha detto la Marzoli, accusando Daniele di aver allargato il divario tra loro. I due vipponi hanno un confronto particolarmente acceso, e cercano entrambi di giustificare le loro azioni e rispettivi punti di vista.

A dirla tutta, ciò che è emerso dalla discussione tra i due concorrenti confermerebbe che, a differenza di quanto dichiarato anche in puntata, la Marzoli prova ancora un forte interesse nei confronti di Dal Moro. Staremo a vedere in che modo evolverà il loro rapporto.