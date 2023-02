Clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Gente. Secondo la rivista, infatti, Francesco Totti potrebbe essere in attesa di un figlio da Noemi Bocchi, la sua nuova compagna.

Il settimanale ha pubblicato alcuni scatti dell’ex capitano della Roma e della sua nuova fiamma mentre si incontrano in un noto ristorante della Capitale. Lui arriva in scooter, insieme al figlio 17enne Cristian, mentre lei li raggiunge con la sua auto. Poco dopo arriva anche la figlia di Noemi, mamma anche di un maschietto.

La Bocchi non sarebbe potuta passare a prendere la bimba all’uscita di scuola perché impegnata. Ecco quanto si legge sul settimanale Gente: “L’inequivocabile segnale di un altro importante appuntamento, la Bocchi lo lascia, forse inavvertitamente, bene in vista sul cruscotto della sua auto. Si tratta di una classica cartellina medica che riporta il nome della clinica Mater Dei, una struttura ospedaliera frequentata dai personaggi più in vista di Roma e dove sono nati molti dei pargoli più celebri della capitale”.