La quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti e alle cover. Oltre 56 gli artisti che si sono susseguiti sul palco dell’Ariston cantando le più belle canzoni che vanno dagli ’60 agli anni 2000.

La serata ci ha regalato un vincitore: è Marco Mengoni che con la cover di Let it be cantata con Kingdom Choir ha sbaragliato la concorrenza. Hanno votato per la prima volta tutte e tre le giurie insieme e cioè la Sala Stampa, il cui voto conta per il 33%, la Giuria Demoscopica, che conta per un altro 33%, e il pubblico da casa che conta, invece, per il 34%.

Vediamo la classifica dei primi cinque classificati della serata esibitisi insieme a grandi artisti:

Marco Mengoni con Kingdom Choir - Let it be Ultimo con Eros Ramazzotti - medley di Ramazzotti Lazza con Emma e Marzadori - La fine Giorgia con Elisa - Luce, Di sole e d’azzurro Mr. Rain con Fasma - Qualcosa di grande

Al Teatro Ariston è presente anche il nostro fotografo Salvatore Gallo che ci ha regalato fantastici scatti che vi proponiamo in galleria.