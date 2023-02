Nella Casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova depongono l’ascia di guerra. Dopo le litigate delle ultime 24 ore, durante le quali si sono accusati a vicenda e a rinfacciarsi i fantasmi del passato, gli ex fidanzati hanno avuto un nuovo confronto, questa volta con toni più distesi.

Dopo il sincero chiarimento, Luca e Ivana accantonano le loro avversità e i loro pensieri negativi per dare spazio alla verità. “Devo stare zitto, accettare tutto”, afferma l’ex tronista, stanco di dover sempre nascondere agli altri il suo stato d’animo, i suoi sentimenti e le sensazioni che albergano in lui. “Dietro questi sorrisi poi c’è anche dell’altro, arrivo al punto che qualcosa di bello me lo merito. Evidentemente no”, afferma Onestini cedendo al pianto.

“Capisco che i tuoi occhi cambiano da cos a così, io li conosco. Altra gente non ti conosce, vede sempre un Luca che si diverte, che scherza e basta”, dice Ivana. La modella ceca gli si accosta e lo abbraccia. Un momento in cui entrambi si lasciano andare completamente. Dopo le incomprensioni delle ultime ore, che sia l’inizio di un nuovo capitolo nel rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?