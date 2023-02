Giaele De Donà e Antonino Spinalbese ai ferri corti. Negli ultimi giorni sono state dette molte cose, e tra queste ci sono delle frasi della modella che l’hairstylist non ha digerito per niente. La vippona avrebbe accusato il coinquilino di adottare una sorta di strategia controversa: afferma di voler ritornare a casa dalla figlia, quando, in realtà, il suo intento è di rimanere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

“Cogli l’occasione per dirmi cose brutte, sembri arrabbiata con me, forse perché la volpe non è riuscita arrivare all’uva”, dice Antonino durante una discussione avvenuta al termine della puntata di ieri. Giaele, ancora una volta, respinge con forza la tesi di Spinalbese e si dice stanca delle sue reazioni: “Non mettere in dubbio il bene che ho nei tuoi confronti”.

L’ex di Belén Rodriguez, però, si dice esasperato dal comportamento della De Donà: prima dice cose pungenti e poi lascia trascorrere dei giorni e infine cerca un confronto. La conversazione degenera in una discussione, ma Antonino non è più disposto a tornare indietro: “Quando mai io ti ho dato motivo per dispiacerti di cose che ho detto su di te?”. Giaele si allontana, comprendendo che non c’è modo di risolvere, almeno per il momento.

La serata della vippona è stata decisamente complicata: la lettera ricevuta dal marito, nella quale veniva accusata di avergli mancato di rispetto, di errori commessi e di scelte sbagliate l’ha devastata. La vippona si chiude in lavanderia a piangere, per poi confidarsi con Nicole Murgia: “Con tutto quello che ho fatto per lui (Antonino, ndr). Io lo metto al primo posto in questa Casa, e lui che fa?”. Insomma, per Giaele De Donà è una notte di San Valentino amarissima.