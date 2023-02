Andrà in onda questa sera su Canale 5, alle 21,40, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa settimana non è prevista alcuna eliminazione, e il televoto decreterà esclusivamente il nome del concorrente preferito. Occhi puntati anche su Giaele De Donà che, dopo aver ricevuto una durissima lettera da parte del marito, questa sera riceverà una visita del tutto inaspettata.

Visite inaspettate per Giaele De Donà e Daniele Dal Moro

Nel corso di Mattino 5, Federica Panicucci ha svelato che questa sera si tornerà a parlare di Giaele De Donà, dopo che la vippona, durante la puntata del 13 febbraio, ha ricevuto una lettera infuocata da parte del marito Bradford Beck. Quest’ultimo ha ribadito di essere deluso dal comportamento della moglie all’interno del loft di Cinecittà, in particolare dell’atteggiamento assunto dalla vippona all’inizio della sua avventura nei confronti di Antonino Spinalbese. La Panicucci ha spoilerato che la De Donà riceverà una visita inaspettata, ma chi sperava che potesse essere quella di Brad rimarrà deluso. infatti, ad entrare nella Casa sarà il padre. Quello di Giaele non sarà l'unico incontro della serata: infatti, anche per Daniele Dal Moro succederà qualcosa di inaspettato.

Fari puntati sulla relazione di Attilio Romita

Occhi puntati anche su Attilio Romita, eliminato dal reality lo scorso lunedì. Il giornalista tornerà in studio e si parlerà del rapporto con Mimma Fusco, la sua compagna che dopo averlo visto in atteggiamenti equivoci con Sarah Altobello, aveva ammesso di non voler avere più nulla a che fare con lui.

Il televoto per il preferito

Spazio anche al televoto per il preferito della settimana, il cui esito verrà svelato stasera, che vede coinvolti Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.