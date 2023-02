Un San Valentino “diverso” quello vissuto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La portavoce del sentiment social del Grande Fratello Vip, durante la puntata del 13 febbraio, ha annunciato di essere in crisi con il suo compagno: “Voglio essere sincera. Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore e non ci sono mezzo tradimenti e terze persone. Anzi stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione… So che siamo una coppia nata sotto le telecamere quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy, però mi auguro che questa cosa accada”. Pretelli, che durante l’annuncio della Salemi era in diretta al Gf Vip Party, ha commentato: “Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro”.

Giulia e Pierpaolo a colloquio con Signorini

I Prelemi, nel giorno di San Valentino, si trovavano a Napoli insieme ad Alfonso Signorini per motivi prettamente lavorativi. La presenza del conduttore del Grande Fratello Vip potrebbe essere stata fondamentale per un possibile superamento della crisi tra Giulia e Pierpaolo. I tre erano a cena in un ristorante, e Signorini ha pubblicato su Instagram un video in cui è a colloquio proprio con la Salemi e Pretelli: “Forse ce la facciamo. Parola di padre Alfo. Chi vivrà, vedrà. Io ce l’ho messa tutta”, ha scritto il conduttore del Gf Vip. Ed è quello che si augurano i tantissimi fan dei Prelemi.