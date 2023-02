Nella Casa del Grande Fratello Vip si riaffacciano i “fantasmi del passato”. Ieri sera, alcuni vipponi hanno rievocato Alex Belli, protagonista della passata edizione del reality show di Canale 5. Come riportano i colleghi di Biccy.it, Micol Incorvaia, parlando dell’ex gieffino, ha detto: “Lui parla come molti attori del cinema italiano. Il modo di recitare che non mi piace, con tutto quel tono aspirato. Tutto quello del cinema italiano che non mi piace. Sembra che stiano esalando l’ultimo respiro certi attori”. Edoardo Tavassi, invece, ha fatto l’imitazione dell’ex volto di Centrovetrine e poi ha aggiunto: “Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi”.

Oriana Marzoli parla di Alex Belli

Oriana Marzoli, al contrario, ha fatto i complimenti ad Alex: “Ho visto solo due puntate dell’anno scorso. Non lo seguivo, però questo uomo lo conosco è bellissimo e tanto sensuale. Non ho sentito molto come parla”.

E pensare che il protagonista del triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran sarebbe potuto nuovamente approdare nel loft di Cinecittà. Infatti, stando a quanto riportato da Biccy.it, l’ex vippone era stato contattato dalla produzione per tornare nella Casa ma, dopo averci riflettuto, ha deciso di rifiutare la proposta. Magari, chissà, forse Alfonso Signorini coglierà la palla al balzo per invitarlo in puntata per un confronto con Tavassi.