Quella di ieri, giovedì 16 febbraio, è stata un’altra serata amara per Giaele De Donà. La concorrente del Grande Fratello Vip ha un pensiero fisso: il marito Brad e la lettera ricevuta lo scorso lunedì.

Le preoccupazioni di Giaele De Donà

Dopo con l’incontro con suo padre, la vippona è convinta che ci sia qualcosa che non va e, confidandosi con Milena Miconi, ammette di augurarsi che, qualora il marito venisse per un confronto, non sia per uno scontro ma per farle una dolce sorpresa. “Se dobbiamo discutere e avere un faccia a faccia preferisco che non venga, voglio una sorpresa per stare bene. I panni sporchi si lavano a casa”.

“A me l’unica cosa che interessa è che lui stia bene e che sia tranquillo, e che non si senta attaccato da mio padre”, dice Giaele, preoccupata che il risentimento di Brad possa continuare ad aumentare. Milena cerca di confortare la coinquilina e le consiglia di riflettere su quanto accaduto negli ultimi tempi agendo di conseguenza: “Rifletti e prova a cambiare la modalità con cui ti relazioni con gli altri”.

I consigli di Milena Miconi

“Tu sei entrata nella piena consapevolezza del vostro rapporto, tu metti in discussione tutto, ma poi non ha dall’altra parte un riscontro rispetto a quello che hai pensato e ti continui a fare mille domande”, prosegue la Miconi, la quale è convinta che l’imprenditore statunitense non stia facendo granché per aiutare Giaele a vivere il suo percorso con la giusta serenità e, alla luce di questo, consiglia alla coinquilina di non tormentarsi troppo ma di agire di conseguenza.

"Ti preoccupi che lui stia bene, ma lui si preoccupa per te?”, chiede Milena e, di fronte alla convinzione della De Donà di cambiare ulteriormente atteggiamento così come richiesto dal marito nella lettera, aggiunge: “E’ una cosa che devi fare perché fa piacere a te, non perché lui te l’ha chiesto. Devi essere te stessa”.