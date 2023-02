Nelle ultime ore, nella Casa nel Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si è allontanato dagli “Spartani” dopo aver criticato le recenti sfuriate di Oriana Marzoli. “Per me, mettersi ad urlare in quel modo non è normale. Oriana, poi, mi ha detto ‘Vattene’, a me non andava di discutere, sono uscito e mi ha sbattuto la porta dietro”.

Luca e Edoardo provano a chiarirsi: si intromette Antonella

Luca Onestini, però, ha fatto sapere al volto di Forum che Martina Nasoni l’avrebbe attaccata pesantemente, e per questo motivo la “reina” era particolarmente scossa. Mentre l’ex tronista e Edoardo cercavano di chiarire, si è intromessa Antonella Fiordelisi, contribuendo ad alzare il livello di scontro. Donnamaria infastidito ha detto: “Non c’entri nulla, sto parlando con lui”. E Luca gli ha fatto eco: “Se vuoi lasciarsi parlare senza metterti in mezzo, secondo me è meglio per come la vedo io”. Insomma, il tentativo di chiarimento tra due membri degli “Spartani” è fallito miseramente a causa dell’intromissione dell’influencer campana.

Edoardo Donnamaria ad Antonella: "Non metterti in mezzo"

Edoardo Donnamaria, rimasto solo con la fidanzata, ha manifestato tutta la sua contrarietà: “Ci stavo parlando io, ogni parola che hai detto è servita solo a fare con Luca ulteriore polemica. Abbassa la voce, perché stiamo parlando tutti in maniera molto tranquilla”. Ma Antonella ha replicato: “Non ti lascerò mai più da solo”. Donnamaria è rimasto fermo sulla sua posizione: “Se io sto parlando con un mio amico, tu mi fai il favore di non metterti in mezzo. Stavamo parlando in maniera tranquilla. Non ti riguarda. Da quando sei venuta, abbiamo smesso di parlare e non sono riuscito a capire il suo punto di vista perché ti sei messa in mezzo, ti chiedo per favore, se sto parlando con una persona, di non metterti in mezzo”. La Fiordelisi ha ribattuto: “Tu sei tanto buono e credi troppo nelle persone. Prendendo le mazzate, imparerai a capire che non sono tutti come te. Ti vedo che stai male per qualcosa”.

Edoardo ha confidato che più che per Oriana che l’ha invitato ad andarsene, è rimasto deluso dal fatto che nessuno abbia invitato la venezuelana a darsi una regolata. Antonella ha colto la palla al balzo per gettare ulteriore benzina sul fuoco: “Ti ha sbattuto la porta in faccia e nessuno ti ha difeso”.