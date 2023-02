I fatti della festa di carnevale dello scorso sabato nella Casa del Grande Fratello Vip hanno sollevato un enorme polverone. Durante la violenta litigata tra Matteo Diamante, Luca Onestini, Oriana Marzoli e Martina Nasoni è stato tirato in ballo il razzismo, e poi la venezuelana ha accusato la vincitrice del GF 16 di averle dato della “pu***na”.

L'annuncio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, durante il daytime di oggi, ha parlato proprio della furiosa lite tra i vipponi ed ha anche fatto un annuncio: “Quella che doveva essere una serata di svago per carnevale si è trasformata ed è successo di tutto. Scontri accesi tra i gieffini. E non è detto che non arrivino dei seri provvedimenti da parte del Grande Fratello per gli avvenimenti della serata. Stasera avremo di che parlare, appuntamento molto ricco”.

Ma di quali provvedimenti si tratta? Budget ridotto o nomination dirette per i vipponi coinvolti della “quasi” rissa? Inoltre, questa sera scopriremo chi dovrà abbandonare la Casa tra Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Nicole Murgia, Sarah Altobello e Daniele Dal Moro. Stando al risultato dei sondaggi, dovrebbe esserci un testa a testa tra l’attrice romana e l’ex calciatore.