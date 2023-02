Gilles Rocca è single. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Tali e Quali e L’Isola dei Famosi si è lasciato con la storica fidanzata, l’attrice Miriam Galanti, dopo una relazione durata ben 14 anni. Ad annunciarlo è stato lui stesso, sul suo profilo Instagram, con un lungo post, nel quale ha rivelato ai suoi follower qual è la sua attuale situazione sentimentale e cosa e successo tra lui e Miriam.

Il post di Gilles Rocca

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata. Perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità, la risposta è una sola, dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita”.

Intanto, nelle ultimissime ore è emersa un’indiscrezione relativa alla vita sentimentale di Gilles Rocca. The Pipol Gossip, infatti, ha rivelato che alcuni rumors danno per certo l’inizio di una nuova frequentazione tra l’attore e una conduttrice amatissima del piccolo schermo, Bianca Guaccero. I due starebbero insieme in gran segreto…