Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 20 febbraio, Daniele Dal Moro ha consigliato ad Oriana Marzoli di moderare il suo temperamento, di non parlare in spagnolo e, ancora di più, di non dare modo agli altri inquilini della Casa di criticarla e attaccarla. Pur accettando i consigli dell’ex tronista, la “reina” non ne ha apprezzato i modi: la voce alta, i toni forti, un comportamento che ha dato modo ai “Persiani” di pensare che stessero litigando, ha raccontato Oriana a Micol Incorvaia.

Da ciò è scaturito un allontanamento tra i due vipponi, una distanza che li ha visti separati per l’intera giornata di ieri. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, complice la musica, la Marzoli si è avvicinata a Dal Moro che era seduto in cortiletto, e il veneto l’ha abbracciata, portando nuovamente il sorriso sul volto di entrambi.

Le confidenze di Oriana su Daniele

In seguito, Oriana fa una confidenza a Ivana Mrazova: “C’era la musica, ho capito che era il mio momento”, racconta la venezuelana. “Ci siamo guardati a lungo e poi mi ha abbracciata”. L’ex di Luca Onestini consiglia alla coinquilina di essere paziente con Daniele. Secondo la modella ceca, le cose tra gli Oriele potrebbero andare sempre meglio, basta capirsi, ma ancora di più conoscersi.

La Marzoli porta a casa anche questi nuovi consigli, e si ripromette di aspettare un approccio più profondo e soddisfacente: un annullamento delle distanze. I suoi desideri si realizzeranno o la distanza con Daniele perdurerà ancora a lungo?