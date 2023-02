Sono ormai settimane che continuano le indiscrezioni su Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più social d’Italia, sparita dai radar dopo il Festival di Sanremo. Sparita più o meno ma, per l’esattezza, da allora non sono apparsi più insieme. Lei i social non li ha mai abbandonati, ha pubblicato in continuazione post insieme ai figli Leone e Vittoria, alle sorelle, ai genitori e sui suoi spostamenti e impegni di lavoro. Lui, invece, non è pervenuto. Sono in crisi? Si sono lasciati? Lui cerca un appoggio a casa di amici? Insomma, il gossip è esploso ed è stata scritto e detto di tutto.

I Ferragnez avvistati in un ristorante di Milano

L’ultima notizia sui Ferragnez a rimbalzare sui media è che la coppia è stata avvistata insieme in un ristorante di Milano. Ad immortalare Chiara e Fedez è stato il giornalista Alberto Dandolo, che li ha paparazzati mentre erano seduto ad un tavolo di Casa Cipriani, e ha postato la foto sul suo profilo Instagram. Due scatti con la coppia accomodata su due sedie di velluto e un tavolino che certificano, se non la ritrovata sintonia, di certo la condivisione di un momento importante.

(foto Alberto Dandolo)

Fedez risponde alle accuse di Selvaggia Lucarelli

Nel frattempo, pochi minuti fa, il rapper meneghino è riapparso sui social per rispondere all’ennesimo attacco perpetrato nei suoi confronti da Selvaggia Lucarelli. “Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti oggi ha superato ogni limite e ti ha fatto commettere un grande passo falso”, racconta Fedez in alcune Instagram stories. “Hai scritto un articolo in cui asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, tra l’altro tuo ex datore di lavoro, quando in realtà in faccio beneficenza per una fondazione che si chiama Tog che si occupa di bambini che hanno malattie e problemi neurologici molto gravi. Ti ringrazio perché mi dai l’occasione di spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua. E quindi no, non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi. Ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno”.

Fedez si scusa per la balbuzie

Chi ha assistito al video di Fedez non ha potuto fare a meno di notare la sua evidente balbuzie, e lui ha spiegato: “Chiedo scusa per la balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ a formulare una frase”.

Cosa sta accadendo a Fedez, e a cosa è dovuta l’improvvisa balbuzie?