Manca poco più di un mese alla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma i concorrenti parlano già di chi potrebbe arrivare fino in fondo. E tra chi fa ipotesi o ha delle speranze, ci sono anche affermazioni che somigliano, anzi sono, delle vere e proprio bordate. E’ il caso di Edoardo Donnamaria, che ha parlato di una possibile finalissima tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Donnamaria e la finalissima tra Antonella e Oriana

Gli Spartani, riuniti in Cortiletto, diventato il loro quartier generale, si confrontano su una possibile finale, in particolare sulla finalissima, cioè quando in gara restano solo due vipponi. A quel punto, lo speaker radiofonico romano se n’è uscito con una frase che ha fatto sorridere gli alleati (Tavassi, Oriana, Onestini e la Murgia), ma che siamo certi che la sua fidanzata non avrà affatto gradito. “Vedere la faccia di Antonella che perde tipo in finale con Oriana devo dire che mi divertirebbe”. Tavassi gli ha subito detto che con questa frase avrà una clip nella puntata di lunedì, mentre Onestini ha detto che la Fiordelisi non gliela perdonerà mai. Edoardo si è giustificato dicendo che sarebbe divertente come scena per il pubblico, un po’ come se lui fosse arrivato in finale con Antonino Spinalbese e avesse perso.

Tavassi, Oriana e Onestini hanno detto invece che loro preferirebbero arrivare alla finale a due con un amico, così che, comunque andranno le cose, saranno felici.