L’uscita dalla Casa di Antonino Spinalbese, eliminato dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata dello scorso giovedì, ha portato nuova linfa vitale a Edoardo Donnamaria il quale, avendo battuto il suo rivale, si sente maggiormente tranquillo e rilassato.

Lo speaker radiofonico ne parla con Edoardo Tavassi e, insieme a lui, ripercorre le tappe fondamentali del proprio percorso all’interno del loft di Cinecittà. “Io me stesso sono iniziato ad esserlo da quando siete entrati voi", dice. Adesso si sente un altro, finalmente si riconosce e prova una sensazione di benessere dovuta anche alla possibilità di ritagliarsi i propri spazi.

Anche l’eliminazione di Antonino Spinalbese sembra aver favorito la sua rinascita. Edoardo è contento di non averlo nella Casa e non ne fa mistero: adesso Antonella Fiordelisi non avrà più modo di provocarlo e farlo ingelosire con l’hairstylist. “Io volevo uscire dopo Antonino”, afferma Donnamaria, felice di averlo battuto nel gioco. Ormai lo considerava quasi la sua nemesi, il nemico numero uno. Ci sarebbe rimasto male se, in un’eventuale sfida, avesse perso contro di lui: “L’uscita di Antonino mi leva un sacco di problemi”, conclude soddisfatto.