E’ un sabato sera poco movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip e, per dare una svolta, gli Spartani decidono di dare il via ad un momento collettivo di giochi in salone.

La divisione nel loft di Cinecittà è netta, e infatti i Persiani non vengono invitati a giocare. L’unica a farsi avanti e ad unirsi al gruppo avversario è Martina Nasoni, circostanza che scatena immediatamente la reazione furiosa di Oriana Marzoli. La “reina” si apparta in Cortiletto con Giaele De Donà e Luca Onestini, commentando con una certa rabbia l’intromissione dell’ex di Daniele Dal Moro: “Non si trova bene con nessuno di noi, ma che fa? Lo sta facendo apposta, sta approfittando del momento”, dice Oriana, convinta che Martina abbia deciso di unirsi a loro solo per approfittare della sua crisi con Daniele e tentare così un riavvicinamento. “Non possiamo mandarla via, se vuole giocare deve farlo”, replica Giaele.

E così, i vipponi danno via al divertimento. Tutti insieme si affrontano in una sfida all’ultima risata. La presenza di Martina non è parsa essere di ostacolo, almeno per il momento. E’ la quiete prima della tempesta?