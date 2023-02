Le ultime uscite social di Guendalina Tavassi non sono affatto piaciute ai fan dei Donnalisi. La sorella di Edoardo, infatti, ha condiviso un video in cui ha raccolto una serie di immagini che vedono Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia scambiarsi reciproche attenzioni.

L'intesta tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia

In effetti, negli ultimi giorni, gli atteggiamenti dello speaker radiofonico e l’attrice romana nella Casa del Grande Fratello Vip stanno destando più di qualche sospetto, e una parte dei telespettatori ritiene che tra i due possa nascere qualcosa. L’avvicinamento tra Donnamaria e la Murgia ha scatenato diverse reazioni. I fan dei Donnalisi hanno dato a Nicole della “sfascia-coppie”, mentre altri si sono scagliati contro Edoardo che, ricordiamo, sarebbe ancora fidanzato con Antonella Fiordelisi.

Della possibile nuova ship ha parlato anche Guendalina Tavassi: l’ex vippona li trova carini e spera che stasera ad abbandonare la Casa sia l’ex schermitrice. Questo perché, se Antonella dovesse lasciare il loft di Cinecittà, Edoardo e Nicole avrebbero campo libero.

Guendalina Tavassi "sponsorizza" la nuova ship e attacca Antonella Fiordelisi

“Sto vedendo che la Murgia e Edoardo Donnamaria sono molto vicini quindi stavo pensando, quanto sarebbe bello fare uscire Antonella (che lei ha chiamato Tontonella, ndr) domani sera? Se la facessero uscire secondo me quei due…”. Guendalina ritiene che Edoardo sia frenato dalla relazione con la Fiordelisi e, se quest’ultima dovesse uscire, potrebbero esserci delle speranze per la nuova coppia. La sorella di Tavassi, nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ha invitato i suoi follower a non votare Antonella Fiordelisi. Un gesto che, però, ha fatto infuriare i sostenitori dell’influencer campana.