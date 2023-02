Nuovo confronto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. I due si appartano per discutere faccia a faccia delle loro incomprensioni, e ancora una volta i discorsi si concentrano su Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia.

Nuovo confronto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

“Io sarei stata disposta a tutto per farti stare bene”, dice l’influencer campana, dichiarandosi disponibile a rinunciare a frequentare l’hairstylist a differenza di Edoardo che, al contrario, non vuole affatto rinunciare alla sua amicizia con Micol. Lo speaker radiofonico crede che il rapporto di Antonella con Antonino non sia minimamente paragonabile a quello che ha lui con la Incorvaia, e che la sua fidanzata stia insistendo così tanto soltanto a causa di una rivalità personale con l’amica.

Ancora una volta i loro punti di vista sono distanti, e nessuno dei due sembra essere disposto a scendere a compromessi per mettere la parola fine alle loro incomprensioni. Nonostante tutto, basta comunque uno sguardo a fargli dimenticare le ragioni delle loro discussioni e, tra una risata e l’altra, i Donnalisi sembrano comunque riuscire a ritrovarsi. “Io ho davvero pensato che tu non mi ami, perché?”, chiede Antonella, e Edoardo ribatte: “Perché mi sono distaccato, perché non voglio più soffrire”. “Mi ami ancora?”, chiede l’ex schermitrice, alla ricerca di nuove conferme che, senza esitazioni, riceve immediatamente.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo capitolo della tormentata storia d’amore tra Antonella e Edoardo. Quali altri colpi di scena ci riserveranno i Donnalisi?