Oriana Marzoli è senza dubbio una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua simpatia e al suo carattere forte. La nuova crisi con Daniele Dal Moro l’ha portata nuovamente sotto i riflettori. Ma non solo. Infatti, la “reina” si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato.

Oriana Marzoli: "Milena è una st**nza"

Ieri sera, Oriana chiacchierava con Luca Onestini di Milena Miconi. I due vipponi si sono scagliati contro l’attrice a causa del vino: “Questa st**nza… posso dirti, non mi interessa parlarne. Ti prego, che noia”.

Evidentemente, la Marzoli era ancora furiosa per la discussione avuta in precedenza con Daniele Dal Moro. Infatti, dopo aver avuto un’amichevole confronto con Martina Nasoni, la venezuelana è stata attaccata dall’imprenditore veneto, che si è letteralmente scagliato contro di lei: “Lasciamo perdere. Ti faccio una domanda, di cosa stavi parlando? Parlavi di me. Ok, tu con me non ci parli più. Benissimo, non ho dubbi perché non ho niente da nascondere. Con me non ci parli più, fine. Te lo dico tassativo, non ho voglia di discutere. Ti parlerò a fine programma, qui dentro no. E non ho voglia di spiegare”.