Dopo lo stop della scorsa settimana, dovuto alla scomparsa di Maurizio Costanzo, riprendono le registrazioni di Amici 22. Maria De Filippi torna dunque a lavoro con la registrazione dell’ultima puntata del talent, che andrà in onda domenica 12 marzo.

“Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha dichiarato la conduttrice, annunciando di fatto il suo rientro in tv. Al pubblico presente in studio, prima di iniziare la registrazione, è stata fatta un’esplicita richiesta per supportare e rispettare il momento delicato che la De Filippi sta attraversando, conseguente alla morte del marito.

La richiesta fatta al pubblico

Stando a quanto si apprende dall’account Twitter Amici News, a coloro che assisteranno alla registrazione della puntata, è stato chiesto di non urlare all’ingresso della conduttrice, ma di limitarsi esclusivamente ad applaudire. Un modo per salutare Maria De Filippi e mostrarle vicinanza dopo la perdita di Maurizio Costanzo.

Riprendono, dunque, tutti i programmi la cui messa in onda era stata sospesa. Da sabato 4 marzo riparte anche C’è Posta per Te. Uomini e Donne, invece, tornerà in onda con la consueta programmazione a partire da lunedì 6 marzo.