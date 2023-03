Alcuni giorni fa era stata Chiara Ferragni a smentire le voci di crisi con Fedez, pubblicando una foto mano nella mano con il marito. Oggi, dopo un silenzio assordante da parte del rapper meneghino, assente dai social ormai da diversi giorni, circostanza per lui inusuale, è stato proprio Fedez a decidere di chiarire la situazione.

Il giudice di X Factor ha postato una Instagram story dal seguente contenuto: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.

E’ chiara la volontà da parte di Fedez di prendersi, in un periodo per lui particolarmente delicato, una pausa dal mondo social, e di manifestare tutto l’amore che continua a legare la sua famiglia.