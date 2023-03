Nella presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si inserisce Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha raccontato sui suoi canali Telegram cosa starebbe accadendo tra i Ferragnez.

Mentre continua il silenzio social da parte del rapper meneghino, la moglie si lascia alle spalle una Milano Fashion Week apparentemente serena, e la vicenda della coppia più social d’Italia assume sempre di più le sembianze di un gossip da tabloid britannici.

"Chiara Ferragni vuole chiedere il divorzio"

Ad alimentare ulteriormente la bufera sulla presunta separazione tra Chiara e Fedez ci ha pensato Fabrizio Corona: “Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

La seconda stagione di The Ferragnez rischia di saltare

Il rischio concreto è che non esistano più i presupposti per proseguire con le riprese della seconda stagione della docu-serie The Ferragnez. Per il momento, Amazon continua a tacere sulla presunta data d’uscita sulla piattaforma streaming. Inizialmente previsto per la primavera 2023, il lancio potrebbe slittare a settembre oppure, stando alle ultime indiscrezioni, sfumare del tutto.

“La vicenda è complessa, in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie The Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto”, spiega Corona, che poi aggiunge: “Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.