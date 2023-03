Maria De Filippi torna a parlare dopo la morte di Maurizio Costanzo. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”, ha detto la conduttrice prima che iniziasse la puntata di C’è Posta per Te.

La puntata era già stata registrata prima della scomparsa di Costanzo, e quindi la De Filippi ha deciso di scrivere un messaggio di ringraziamento che è stato mandato in onda prima dell’inizio della puntata di sabato 4 marzo.

La conduttrice ha ripreso i suoi impegni: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, aveva detto nelle scorse ore. Ieri, sabato 4 marzo, è tornato in onda C’è Posta per Te. Oggi, domenica 5 marzo, tornerà anche Amici in vista del Serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da domani, invece, lunedì 6 marzo, torna l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne.