Manca ormai sempre meno al debutto della diciassettesima edizione de L’Isola de Famosi, che tornerà su Canale5 il prossimo 17 aprile. Al timone ci sarà ancora una volta Ilary Blasi e, a dispetto dei rumor, Alvin tornerà nelle vesti di inviato in Honduras.

Il cast de L'Isola dei Famosi

Nel cast dei naufraghi, come confermato daTvBlog, troveremo Pamela Camassa, Gianmarco Onestini, Marco Predolin, Fiore Argento, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone (con il fidanzato Simone Antolini), Claudia Motta, Helena Prestes, Cristopher Leoni, Serena ed Elga Enardu, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Gian Maria Sainato. Inoltre, come svelato da Davide Maggio, a loro si aggiunge anche Nathaly Caldonazzo. Dagospia, invece, ha rivelato il nome di Corinne Clery, mentre la rivista Nuovo quello di Luca Di Carlo, famoso per essere l’avvocato di Ilona Staller.

Acque agitate in casa Mediaset

A far discutere in queste ore è un’altra indiscrezione lanciata sempre da Dagospia, che ha raccontato della presenza di un clima agitato in casa Mediaset. Il cast, infatti, non sembra convincere i vertici del Biscione: “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al ‘noto’ fashion blogger Gianmaria Sainato, al prezzemolone Cecchi Paone con baby fidanzato. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”.