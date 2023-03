Proposta indecente per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nella puntata registrata lunedì 6 marzo, la dama del Trono Over ha raccontato di aver ricevuto una richiesta a dir poco particolare da parte di Silvio, il cavaliere con cui sta uscendo da qualche settimana. A fornire i dettagli di quanto accaduto è la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Uominiedonneclassicoeover.

Dopo il lutto che l’ha colpita, Maria De Filippi ha ripreso in mani i suoi programmi. Tra questi, ovviamente, anche Uomini e Donne, che dopo una settimana di stop, è tornato in onda lunedì 6 marzo. L’appuntamento registrato ieri, che vedremo su Canale 5 nei prossimi giorni, si è aperto proprio con Gemma Galgani che, come detto in precedenza, sta conoscendo Silvio. Il cavaliere ha continuato a dirsi interessato a lei, ma la dama torinese si sta dando del tempo per inquadrarlo meglio. A lasciarla di stucco sono i modi di Silvio, che nei gesti e nelle parole si dimostra molto diretto e a tratti anche molto spinto.

La proposta hot a Gemma Galgani

L’ultima esterna tra i due si è consumata in una spa, e in studio Gemma ha confessato che il cavaliere “voleva leccarle le ascelle e succhiarle le dita dei piedi”. In seguito alle rivelazioni della Galgani, si è scatenato il dibattito nel parterre, ma a quanto pare la conoscenza tra loro proseguirà.

Non è la prima volta che Gemma resta di stucco per l’atteggiamento di Silvio. Recentemente era già stata baciata sul collo in un modo che l’aveva colta di sorpresa, e aveva ricevuto un massaggio ai piedi dal cavaliere. Un corteggiamento che assume sempre di più contorni a tinte hot, a dimostrazione del fatto che non solo l’amore, ma anche la passionalità e la fantasia non conoscono età.