Uomini e Donne torna in onda e riparte da un messaggio di ringraziamento di Maria De Filippi per il pubblico. La conduttrice ha ringraziato i telespettatori per l’affetto dimostrato nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

La puntata di oggi, lunedì 6 marzo, si apre con un colpo di scena inatteso: Federico Nicotera si confronta con Carola Viola Carpanelli che, dopo settimane di dubbi e paure, si dichiara pubblicamente al tronista, lasciandolo spiazzato dalle parole contenute in una lettera scritta per lui dalla corteggiatrice.

Carola si dichiara a Federico: Alice scoppia in lacrime

Dopo qualche esitazione, su richiesta di Maria De Filippi, Carola accetta di mostrare parte del testo, compresa quella finale in cui dice di amarlo espressamente. Federico sceglie di ballare con Carola scatenando il pianto incontrollato di Alice Barisciani, che lascia lo studio. Di fronte alle lacrime della ragazza dietro le quinte, Gianni Sparti si alza e la raggiunge per riportarla in studio: “Non potevo vederla in lacrime da sola dietro le quinte – spiega l’opinionista -. Credo che sia chiaro a tutti che Alice sia innamorata di Federico”.

Nel frattempo, mentre andava in onda la puntata odierna di Uomini e Donne, è stata registrata anche quella in cui Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Carola o Alice: con chi lascerà Uomini e Donne il tronista?