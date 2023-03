Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, a dispetto dei rumor degli ultimi giorni, sembrerebbe non esserci alcuna crisi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano fatto preoccupare i loro fan condividendo delle Instagram stories abbastanza eloquenti: la dama aveva scritto “Deludiamoci con rispetto”, mentre il cavaliere campano aveva postato un video in cui chiedeva consigli per un film da guardare in quanto aveva necessità di svagarsi.

Ida Platano, smentita la crisi con Alessandro Vicinanza

Entrambe le stories, pubblicate a pochi minuti di distanza, avevano quindi instillato il dubbio che i due si stessero mandando dei messaggi tramite i social. A far rientrare l’allarme di una possibile rottura ci hanno pensato proprio Ida e Alessandro. Ieri sera, infatti, i due ex protagonisti del Trono Over erano a cena insieme, come a testimoniare che tra di loro non ci sia nulla che non vada.

I fan della coppia possono dunque tornare a sognare il matrimonio. Ad inizio febbraio, Ida e Alessandro si erano immortalati insieme innamoratissimi con la dedica: “Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe”, e poi la Platano aveva postato un’immagine di quelle che sembravano due fedi, o quantomeno due fedine di fidanzamento, con il sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti Ti sposerò perché.