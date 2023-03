Per Federico Nicotera è arrivato il giorno della scelta. Il tronista di Uomini e Donne scioglierà definitivamente le riserve su Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani, e deciderà con quale delle due corteggiatrici lasciare per sempre il dating show di Canale 5.

Dopo il doveroso stop dovuto alla scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di tornare a lavoro e oggi, lunedì 6 marzo, verrà registrata la puntata con l’attesissima scelta di Federico. Sì, perché mentre su Canale 5 andrà in onda la puntata registrata prima della morte del giornalista e conduttore televisivo, negli studi Mediaset tutto è in fase di preparazione per i petali rossi.

Già da diverse settimane, Federico Nicotera sarebbe pronto a per il fatidico momento. Dopo un lungo percorso, iniziato lo scorso settembre, il tronista romano ha deciso di proseguire la sua conoscenza con due ragazze: Carola e Alice. Chi sceglierà?

La scelta di Federico Nicotera

Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi, lunedì 6 marzo, verrà registrata la puntata con la scelta di Federico Nicotera, il quale si troverà di fronte le due corteggiatrici. Poltrone rosse in studio, il discorso, il difficile momento in cui dovrà dire di no ad una delle due e poi, si spera, i petali rossi che cadono dal soffitto dello studio. A questo punto non ci resta che aspettare ancora un po’ per scoprire chi tra Carola e Alice lascerà il programma insieme a Federico.