Carola Viola Carpanelli o Alice Barisciani? Ormai i giochi sono fatti, e come dichiarato dallo stesso Federico Nicotera, a brevissimo scopriremo chi sarà la sua scelta. Una cosa è certa: il tronista è soddisfatto del percorso fatto a Uomini e Donne con entrambe le corteggiatrici.

“Alti, bassi, litigate, bei momenti: sono arrivato ad un punto che voglio vivere fuori tutto quanto”, ha detto l’ingegnere romano. Lo stop alle registrazioni seguito alla morte di Maurizio Costanzo, ha fatto slittare di una settimana la scelta ma, a quanto pare, si tratterebbe di questione di giorni.

Intanto, il popolo social prende posizione: da un lato c’è chi sostiene Carola, che ha un carattere “ribelle” e si accende facilmente; dall’altro chi sostiene, invece, Alice, più sensibile e ponderata, ma al tempo stesso coinvolta ad un punto tale da starci male. La Barisciani ha dichiarato in più di un’occasione la sua paura di non essere scelta, mentre la Carpanelli è reduce da una lettera a cuore aperto in cui si dichiara al tronista.

Qualunque sarà la scelta di Federico Nicotera, troverà una ragazza innamorata.