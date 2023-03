Elenoire Ferruzzi entra a gamba tesa su Daniele Dal Moro. Dopo aver perso la testa per l’ex tronista, e avergli fatto una corte spietata puntualmente rispedita al mittente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto retromarcia una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

L’ex vippona ha lanciato di continuo frecciatine nei confronti del veneto e, di recente, sotto ad un video pubblicato dal profilo Instagram ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Elenoire ha esploso l’ennesima fucilata contro Dal Moro.

“Ma finiscila tesoro, che ormai ti hanno sgamato tutti. I tuoi falsi litigi, le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella Casa nessuna donna ti è mai andata bene. Dai, per favore, anche basta”.

Nel video in questione, Daniele si sfoga con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon in merito al comportamento di Oriana Marzoli.