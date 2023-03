Come anticipato ieri dai colleghi di The Pipol Gossip, Valentina Ferragni ha un nuovo amore. La sorella di Chiara, dopo la fine della quasi decennale storia con Luca Vezil, sembra aver dunque intrapreso una nuova relazione.

Valentina Ferragni in Messico con la nuova fiamma

La pagina Instagram diretta da Gabriele Parpiglia ha pubblicato degli scatti esclusivi dell’influencer in compagnia dell’uomo che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. Ecco quanto riportato dai colleghi di The Pipol Gossip: “Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha silenziato i social lo scorso weekend. Come noi avevamo anticipato nessun allarmismo perché la Ferragni si trova in vacanza, in Messico, precisamente a Tulum. Ecco chi è ufficialmente il suo nuovo fidanzato. La coppia si rilassa in spiaggia dopo una caldissima nottata in discoteca dove Valentina, vestita con un mini abitino rosso sexy, si è lasciata andare a lunghissimi baci ed effusioni sexy con il fidanzato. Immagini che noi di Pipol abbiamo visto. Adesso, dopo il party, la coppia si rilassa in spiaggia. Un nuovo amore è appena nato in casa Ferragni”.

Dalle immagini non si riesce bene a comprendere chi sia il nuovo boyfriend di Valentina Ferragni. Negli scorsi mesi, dopo la rottura con Luca Vezil, si mormorava che la sorella di Chiara avesse un flirt con Alvaro De Juana, attore spagnolo noto in Italia per aver recitato nella serie Netflix, Elite. Flirt poi smentito dalla stessa influencer, che aveva detto che l’unico amore della sua vita era il suo bulldog francese Pablo.

Non ci resta che aspettare per scoprire l’identità della nuova fiamma della Ferragni Jr.