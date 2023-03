Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 13 marzo, Alberto De Pisis e Oriana Marzoli hanno avuto un’accesa discussione a causa dell’abitudine della modella venezuelana di lamentarsi dei Confessionali altrui e di commentare le risposte dell’amico. Tuttavia, in veranda, la “reina” confida a Giaele De Donà e Milena Miconi di non aver sopportato l’intromissione di Antonella Fiordelisi e la difesa indiscreta che ha fatto di Alberto: “Stava mettendo il dito nella piaga”.

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi

Oriana si lascia andare ad una lunga riflessione sulle ultime settimane vissute con l’influencer campana. Dopo il Van-gate e la squalifica di Edoardo Donnamaria, la Marzoli si è dimostrata comprensiva nei confronti della coinquilina, cercando di non infierire, di non nominarla, ma per la venezuelana ci sono atteggiamenti controproducenti. “Le abbiamo aperto le braccia, l’abbiamo trattata bene, dopo che ci ha provocato per tutto il percorso. Siamo stati tutti molti carini nei suoi confronti, ma lei ricomincia”, afferma Oriana, menzionando che anche le sue amiche si sono accorte del cambiamento di Antonella, che sembra tornare alle vecchie abitudini.

In difesa della Fiordelisi, Milena Miconi spiega che tra lei e Alberto c’è un forte legame, iniziato dal loro ingresso nella Casa e che quindi fosse lecito che Antonella potesse difenderlo. Oriana, però, chiarisce che con De Pisis è giù tutto risolto, e Giaele De Donà aggiunge che l’ex schermitrice ha proprio nominato il suo amico la settimana precedente. “Vedi come ripaga la gente?”, tuona la venezuelana. Insomma, per la Marzoli e Giaele è chiaro che Antonella stia tornando a provocarle.