Sonia Bruganelli è stata ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format Instagram condotto da Sophie Codegoni. L’opinionista ha detto la sua su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, e ha parlato della possibilità di rivederla nuovamente sulla poltrona del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Seguo e vedo come evolvono. Dopo cinque mesi esce fuori la persona e il carattere. Antonella all’inizio non mi piaceva, poi l’ho vista andare avanti e credo sia una di quelle che, insieme a Edoardo Donnamaria, è entrata presumendo di poter gestire le dinamiche e iniziare a discutere. E’ partita a mille, poi ha iniziato a tirare fuori quella che è realmente, con sprazzi di recitazione, sprazzi di voler esasperare i toni, ma anche di essere dipendente dal consenso degli altri. Edoardo era entrato molto più leggero, e credo che si sia veramente invaghito di Antonella. Poi, però, come succede nella convivenza continua e assidua, diciamo ci si innamora, ma in realtà diventa una dipendenza. Non so se avete presente il libro di scienze: da una parte c’è il corpo umano rivestito di pelle; dall’altro quello solo con vene e muscoli. Lui secondo me nell’ultimo mese è stato così: è come se avesse perso la pelle ed è rimasto solo nervi e muscoli, e ad un certo punto non ce l’ha fatta più. Ci siamo anche sentiti, e volente o nolente lui è stato uno dei ragazzi che ha fatto questo Gf Vip”.

"Di nuovo opionista al Gf Vip? Credo sia l'ora di mollare"

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di essere nuovamente opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Mi troverete seduta a casa, credo agli studi Elios o nel mio ufficio. Chi lo può sapere, sinceramente non penso, ma non perché voglio ricominciare la stessa tiritera, ma credo che sia davvero giunta l’ora per me di mollare e tornare alla mia identità. Mi è piaciuto moltissimo, è stato divertente, ma la strada che scelsi per me tanti anni fa è un’altra”.