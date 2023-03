Giunge una notizia bomba dalla Turchia. Stando ad alcune indiscrezioni, che sembrerebbero essere piuttosto veritiere, il matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç avrebbe subito un’importante battuta d’arresto.

La diva turca e il cantate si sono sposati lo scorso 26 agosto al Six Senses Kotacas Mansion, palazzo storico situato nel prestigioso quartiere Sariyer di Istanbul con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo. Proprio in questa lussuosa location, a febbraio 2022, Oğuzhan chiese la mano della sua amata Demet.

Demet Özdemir: crisi con il marito Oğuzhan Koç

In occasione del suo compleanno (ha compiuto gli anni lo scorso 26 febbraio), la diva turca ha organizzato una raccolta fondi in favore delle vittime del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Amici intimi dell’attrice, hanno organizzato una piccola festa in suo onore, e proprio in quell’occasione ci sarebbe stata un’accesissima litigata con il marito. Demet avrebbe dunque deciso di lasciare la casa in cui vive con Oğuzhan, e sarebbe andata a dormire dalla sua cara amica Saadet Özsırkıntı.

Alcuni giorni dopo, Oğuzhan Koç, colpito dal rimorso, si è recato sul set dove la moglie era impegnata in alcune riprese, e per scusarsi le ha fatto dono di un mazzo di fiori. Tuttavia, dopo aver fatto pace, la coppia ha nuovamente litigato e, a quanto pare, Demet Özdemir è andata nuovamente via di casa.

Già lo scorso febbraio, l’Investigatore social Alessandro Rosica, molto informato sulle vicende delle celebrità turche, aveva annunciato che l’attrice e il marito si sarebbero lasciati: “Demet Özdemir e Oğuzhan Koç: la coppia business si lascerà, questo è sempre più certo, prima della rottura però, come da accordi, per i due sarebbe previsto un ‘figlio’ per poi arrivare alla fine inevitabile. Inoltre, vorrei precisare che attualmente Demet non è incinta. Credevate di essere alla fine del circo? Assolutamente no, siamo solo all’inizio”.