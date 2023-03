Nella giornata di ieri è andata in onda su Canale 5 la puntata della scelta di Federico Nicotera che, dopo mesi di tira e molla, ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Carola Carpanelli. Grandissima delusione, ovviamente, per Alice Barisciani.

L’ex corteggiatrice ha svelato di stare piuttosto bene, e ha aggiunto che i giorni più difficili sono stati quelli che hanno preceduto la scelta, perché proprio durante quel periodo ha capito che non sarebbe uscita dal dating show con l’ingegnere romano. A proposito di quest’ultimo, Alice ha svelato di essere in cerca di un amore diverso da quello che secondo lei cercava l’ex tronista. Proprio il legame che si era instaurato tra loro, secondo la Barisciani, si è rivelato uno svantaggio, in quanto Federico si è ritrovato più volte ad inseguire Carola che non gli dava in cambio ciò che voleva.

Alice ha anche rivelato di aver capito che non sarebbe stata lei la scelta nel momento in cui Nicotera si è confrontato al centro dello studio con la Carpanelli: lì l’ha visto completamente rapito dalla situazione. Ma nonostante i segnali “allarmanti”, la Barisciani ha comunque deciso di andare avanti, e lo ha fatto per via di ciò che provava durante le esterne.

In merito alla scelta, Alice ha confidato di non sapere se Carola fosse la via più facile da intraprendere, ma ha aggiunto “Per scegliere una persona come me ci vogliono sicuramente gli attributi”.