E’ andata in onda oggi, giovedì 16 marzo, la puntata di Uomini e Donne relativa alla scelta di Federico Nicotera. Il tronista ha lasciato il dating show condotto da Maria De Filippi con Carola Carpanelli. Alice Barisciani, invece, dopo aver ringraziato tutta la redazione e la conduttrice, è uscita senza salutarlo.

La parole di Federico Nicotera ad Alice Barisciani

Federico ha avuto prima un confronto con Alice al centro dello studio. Ecco le sue parole riportate da Fanpage.it: “Il nostro è stato un percorso veramente intenso, sei riuscita fin da subito ad attirare la mia attenzione, piano piano poi ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro, ho apprezzato veramente tanto la modalità in cui ti sei fatta conoscere standomi sempre vicino, la costanza con cui sei riuscita a far sentire la tua presenza vicino a me. Anche quando ho avuto bisogno di una spalla su cui piangere ci sei sempre stata, fin da subito mi ah colpito la tua maturità, il tuo capirmi fin da subito, e questo mi ha messo anche paura, questo capirmi così tanto, questo mi ha portato ad allontanarmi, perché così mi sono aperto in tutto e per tutto. Sei riuscita a dare continuità al nostro percorso, nonostante i miei cambi. Per il tipo di vissuto che ho avuto ho sempre dovuto fare delle scelte non che facciano bene a me, ma che siano più giuste e nonostante tutti i tuoi mille pregi, il tuo cuore grande è quello che ho apprezzato di più. Questo percorso l'ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare non quello che era giusto fare, ma quello che mi faceva stare meglio, voglio che sia chiaro, perché più volte durante il percorso mi sono detto è lei di cui hai bisogno perché ti fa stare tranquillo, sa esserci, e non voglio che tu pensi che ci sia qualcosa di sbagliato in te. La mia scelta non sei tu, perché ti meriti qualcuno che ti ami con quel brivido in più”.

Il saluto di Alice Barisciani

Alice, visibilmente delusa, ha risposto: “Ringrazio tutti per avermi accolta, perché mi avete fatto sentire speciale, speravo in un finale migliore, perché quando ho cominciato ad avere l'idea di fare questa esperienza è perché ho iniziato a stare bene con me stessa, e mi sentivo pronta per condividere e stare bene con qualcuno, volevo star bene me ma anche chi avevo accanto. Ho avuto un tipo di conoscenza con lui, non rinnego niente, è difficile pensare a 26 anni che a volte più dai e meno ricevi, quindi questa è l'unica cosa che non trovo sbagliata, perché continuerò a dare tutto in generale. Uomini e donne ti dà l'opportunità di trovare un amore, ma l'amore non è solo la vita di coppia, un fidanzato, ma anche amicizie e io qui ne ho trovati tanti".

Federico sceglie Carola

Poi è arrivato il momento di Carola. La studentessa varesina è entrata in studio e si è seduta di fronte a Federico. Ecco le parole che le ha rivolto il tronista: “Sono una persona che cerca di guardare un po' più in là, cerco di dare alle cose più banali all'apparenza un significato più profondo e questo con te ho dovuto farlo parecchio, aggrappandomi a quelli che erano i tuoi segnali. Ho iniziato a conoscere Carola, ho scoperto che dietro a quel muro, quella barriera che metti davanti a te, c'è una piccola grande donna con un mondo tutto da scoprire. Io dovevo capirlo fin dall'inizio che sarebbe stato un percorso difficile, d'altronde mi hai portato in moto alla prima esterna, gioie e dolori, con te è stato così, perché quando trovavamo il punto di incontro tu mi respingevi. Devo darti ragione quando nella lettera dici che l'amore è farti tremare le gambe, che non ti senti solo quando prendi la mano, tutto questo mi ha sempre spaventato, l'amore ti ha rende vulnerabile no? Questo sentirmi così vulnerabile l'ho sempre mandato lontano, oggi ho provato tanto a trovare le parole giuste, ma non ci sono riuscito. Vorrei darti una cosa che mi avevi dato qualche mese fa (arriva un peluche con una scritta "mi dispiace, ndr) sono stato freddo, perché non ho capito tanti tuoi silenzi, mi dispiace non aver capito subito chi fosse veramente Carola, però c'è anche altro che devo dirti”.

A quel punto, Federico comunica a Carola di aver scelto lei. “Sei un grandissimo str**zo te lo dico, sia nell'ultima esterna, sia adesso. Io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta”, dice la Carpanelli tra le lacrime, per poi abbracciare e baciare Federico sulle note di Come saprei di Giorgia.

Maria De Filippi saluta la nuova coppia e gli comunica anche un regalo da parte della produzione di Uomini e Donne: “So che dovrete prendervi una vacanza, il due aprile, so che partite e andate in crociera”.