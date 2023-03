Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli. Il tronista 26eenne ha lasciato Uomini e Donne con la giovane studentessa originaria di Varese.

Nel corso della prima intervista ufficiale rilasciata al magazine del dating show condotto da Maria De Filippi, Federico ha confessato che ha capito che avrebbe scelto la bionda corteggiatrice quando aveva temuto di averla persa. Infatti, durante il percorso dell’ingegnere romano a Uomini e Donne, c’è stato un momento in cui Carola non si è presentata in studio. Nicotera è andato a cercarla in albergo e ha provato a contattarla per chiarire. Evidentemente, la paura di non rivederla più gli ha fatto scattare qualcosa dentro, e da quel giorno si è arrivati al lieto fine.

Nel corso dell’intervista, la Carpanelli ha svelato che quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, non pensava di potersi innamorare così tanto. Invece, Federico è riuscito a rubarle il cuore. I due si sentono già una coppia, in quanto in questi mesi è nato un sentimento fortissimo.

Nel frattempo, alcune ore fa, la corteggiatrice ha condiviso su Instagram un lungo post dedicato al fidanzato: “Sei stato tutto quello che non mi aspettavo di trovare. Questo percorso è stato talmente intenso, pieno di emozioni, tra alti e (molti) bassi, tra momenti di confusione, tra difficoltà, pianti, urla e tanti sorrisi. Ritrovarsi ora dopo 7 mesi insieme mi sembra surreale. Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (che sembrava un palazzo), perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.