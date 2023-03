E’ nata una grande amicizia tra due tronisti di Uomini e Donne: Federico Nicotera e Lavinia Mauro.

L’esterna di Federico e Lavinia

Prima della scelta, Lavinia accompagna Federico a fare shopping per dargli qualche consiglio sul vestito da indossare durante l’ultima puntata del dating show.

Tra i due si è instaurata una bellissima amicizia e complicità. Lavinia e Federico si recano presso una boutique e l’ingegnere romano, consigliato da Lavinia, prova alcuni abiti. Le parole di compiacimento e ammirazione della tronista nei suoi confronti si sprecano. “Mamma mia, no vabbè sei stupendo”, è l’esclamazione di Lavinia nel vedere il ragazzo romano con un abito “color dei suoi occhi”, come lei stessa afferma. Dopo alcuni ricambi d’abito, tra divertimento e risate, i due vanno a prendere un aperitivo.

Le lacrime di Lavinia e l’affetto per Federico

Seduti davanti ad un prosecco, Lavinia esterna tutta la sua ammirazione per Federico. “Io penso che tu sia bello, ma bello soprattutto dentro”. Poi, facendogli una carezza sul viso e con le lacrime agli occhi gli dice: “Ti voglio un sacco di bene”.

Federico, anche lui visibilmente commosso, si rivolge a Lavinia: “Grazie. Il bello di questo percorso è quello di avermi fatto conoscere un’amica vera. Sono contento di averlo condiviso con te perché ci siamo supportati tanto. Grazie veramente di tutto”.

Poi i due si stringono in un abbraccio intenso e affettuoso e si scambiano reciproci baci amichevoli.

L’ esterna finisce qui. In studio Lavinia è seduta sul suo “trono”, ancora con le lacrime agli occhi dopo aver guardato il filmato, mentre Maria De Filippi chiama in studio Federico per la sua scelta definitiva.

Prima di guardare le esterne con Carola Carpanelli e Alice Barisciani, le sue due corteggiatrici, Federico prende la parola: “Vorrei ringraziare Lavinia perché è stata veramente una bella esterna, ci siamo divertiti. E’ veramente una ragazza d’oro”. Poi rivolgendosi a suoi due corteggiatori aggiunge: “Non fatevela scappare”.

Lavinia, visibilmente commossa, chiede a Maria di poterlo riabbracciare. I due si stringono in un caloroso abbraccio. Federico le sussurra in romanesco: “Non me li fa dannà troppo sti ragazzi”, e Lavinia: “Devono, devono…”.