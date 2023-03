Antonella Fiordelisi è l’eliminata della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip. L’uscita di scena di una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto esultare la sua più acerrima nemica, Micol Incorvaia.

Chi sta male, invece, è Nikita Pelizon. La sorella di Clizia le si avvicina e le chiede come sta e cosa c’è che non va, pur immaginando le ragioni della tristezza della coinquilina. “Mi sto abituando all’idea che vadano via tutti”, commenta l’influencer triestina, che pensa all’uscita di Antonella: “Adesso si rilasserà perché vedrà Edo, ma da un altro lato non me l’aspettavo”.

Micol sull'uscita di Antonella: "Mi sento sollevata"

Lo stato d’animo di Nikita non può essere certamente condiviso da Micol: “Mi sento quasi in colpa a dirlo, ma mi sento più leggera. Come se mi fossi tolta un peso”, afferma la Incorvaia, che senza troppi giri di parole chiarisce di non potersi dire dispiaciuta dall’uscita di scena della Fiordelisi. “Guardandoti, osservandoti, si capiva che non la sopporti”, sottolinea Nikita, evidenziando che anche le azioni quotidiane di Antonella e il solo fatto di trovarsi in Casa infastidisse Micol: “Già il fatto che lei ballasse ti dava fastidio”. “All’inizio mi andava anche bene, poi sono arrivata al livello di non sopportazione”, ammette la Incorvaia.