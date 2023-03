Lunedì 3 aprile verrà scritta la parola fine all’edizione più lunga nella storia del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono già sicure di un posto in finale, e nel corso della puntata di lunedì 27 marzo scopriremo chi le raggiungerà tra Luca Onestini, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi, Milena Miconi e Andrea Maestrelli le raggiungerà.

Ma chi è il concorrente favorito per la vittoria finale? Scopriamolo insieme dando un’occhiata alle quote dei bookmakers per comprendere l’andamento dei sondaggi e delle maggiori probabilità per stabilire il vincitore.

Sul tabellone Snai svetta Oriana Marzoli quotata a 1.75, seguita da Edoardo Tavassi (3.00) e Micol Incorvaia. Al quarto posto a pari merito ci sono Nikita Pelizon e Giaele De Donà. Le quote salgono considerevolmente in merito ad una possibile vittoria di Luca Onestini e Alberto De Pisis (quotata in entrambi i casi a 15.00), mentre ultimi sono Andrea Maestrelli e Milena Miconi (quotati a 25.00).

Anche per quanto riguarda Goldbet le quote sono abbastanza simili a quelle Snai. Favorita sempre Oriana Marzoli seguita da Tavassi e dal resto dei vipponi. Anche su Better la musica non cambia, con la modella venezuelana data per vincitrice.

Secondo i bookmakers, quindi, non ci sarebbero dubbi sul vincitore della settima edizione del Gf Vip: a trionfare dovrebbe essere la “reina” Oriana Marzoli.