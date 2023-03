Serena Bortone è uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. Grazie al suo talk pomeridiano Oggi è un altro giorno , in onda su Rai 1, la conduttrice è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico e a farsi apprezzare per le sue doti umane e professionali.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Serena Bortone ha affrontato tantissimi argomenti, dalla carriera in Rai alla sua vita privata. In merito alla notorietà, la conduttrice ha detto: “Se vado ai grandi magazzini mi chiedono i selfie e quasi non riesco a camminare. Ogni tanto penso alla mia faccia che sta in migliaia di telefonini, è strano”.

Le follie giovanili di Serena Bortone

La Bortone parla anche delle sue “follie giovanili”: “Ogni estate andavo a Londra per imparare l’inglese. Nel 1985, per entrare al Live Aid torturai il tipo che vendeva i biglietti con una contrattazione sfinente. I biglietti costavano 100 sterline, riuscii a pagarli 15. Un’altra volta, a 14 anni, mi presentai con le amiche a casa di Simon Le Bon. Non trovai lui, ma il padre, che fu gentilissimo e si fece una foto con noi”.

In merito, invece, alle sue paure e insicurezze: “Da ragazzina la paura di non essere capita, di deludere gli altri, di non essere all’altezza delle aspettative. Sono stata una bambina cicciotta e un po’ d’insicurezza rimane. Poi con il tempo ho imparato a rapportarmi a me stessa con serenità, capendo che la perfezione non esiste, e comunque è noiosa. L’autenticità è l’unica salvezza, anche fisicamente non potrei mai ricorrere a interventi estetici invasisi, non mi riconoscerei”.

Serena Bortone: "Sono single"

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Serena Bortone ribadisce ancora una volta di essere single: “Non mi sono sposata e non ho fatto una famiglia mia, ho compensato con gli amici. Il ‘per sempre’ mi mette ansia, anche per questo non ho tatuaggi”.