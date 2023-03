Belen Rodriguez svela alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Stefano De Martino. Intervista da Nina Palmieri a Le Iene Inside, la showgirl argentina ha ammesso che il conduttore napoletano è “birichino”. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha detto Belen, facendo riferimento al fatto che l’ex ballerino di Amici è molto sensibile al fascino femminile.

L’intervista è inserita in un servizio completamente dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia. In più occasioni si è parlato di possibili tradimenti da parte di Stefano a Belen, e quest’ultima, tra le righe, sembra confermare i rumors. Del resto, la loro storia nacque in condizioni “particolari”, quando lui era impegnato con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona. Quando Nina le chiede come gestisce la cosa, Belen risponde: “Non lo tengo a bada. Però gli ho spezzato le ossa più di una volta!”.

Poi, la Rodriguez ha detto la sua sull’amore: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.

Belen e Stefano si sono presi diverse pause dal 2015, poi sono sempre tornati insieme. Si parlava anche di un possibile figlio in arrivo, ma la showgirl ha smentito tutto.