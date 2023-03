Quello che attraversando Maria De Filippi, dopo la morte di Maurizio Costanzo, non è un periodo semplice. Secondo quanto spifferato da alcune persone vicine alla conduttrice, la 61enne starebbe addirittura valutando l’idea di lasciare la televisione.

Indiscrezione mai confermata, ma neanche smentita dalla diretta interessata. Per questa ragione, Ezio Greggio ha scritto una lettera alla collega che è stata pubblicata da Novella 2000. Una sorta di appello a non mollare e ad affrontare questi mesi complicati.

La lettera di Ezio Greggio a Maria De Filippi

"Anche se non ci vediamo da tanto tempo, cara Maria, ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento. Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. - ha scritto Ezio Greggio - Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi alle centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni. Va fatto, Maria, per le persone che ci hanno lasciato, perché la loro volontà è di non dimenticarli, di andare avanti e di proseguire in quel percorso lungo nel quale ci hanno sostenuto. Hai tuo figlio Gabriele al tuo fianco, e poi Sabina, Giuseppe… tanti collaboratori per i quali sei immensamente importante.Maria, per noi tutti è bello sapere che continuerai a parlarci attraverso le tue trasmissioni, raccontandoci le storie di tante persone e aiutandone altre a trovare la propria strada".