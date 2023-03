La nuova edizione de Il Cantante Mascherato è tornata ad occupare il prime time del sabato di Rai 1, ma non con i risultati sperati. Superato di molto dalla concorrenza del serale di Amici (gli ascolti dell’ultima puntata si attestano al 17,2% a fronte del 28,2% del talent di Maria De Filippi), lo show condotto da Milly Carlucci potrebbe non vedere una nuova stagione.

Le ragioni sono state svelate da Dagospia: “Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell'azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci”, scrive Giuseppe Candela, che fa anche riferimento ai costi elevatissimi del programma. “Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: “Otto milioni di investimenti per sei puntate”. In queste condizioni c'è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione”.

Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni, ma i numeri registrati e i commenti dei telespettatori in merito alle prime due puntate sembrano essere tutt’altro che entusiasmanti. Alla finale de Il Cantante Mascherato mancano ancora quattro settimane: staremo a vedere quello che accadrà dopo la fine dello show.