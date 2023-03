E’ tempo di grandi cambiamenti in casa Rai. Con le nuove nomine ai vertici di viale Mazzini, in arrivo il prossimo maggio, potremmo dire addio a diversi programmi e volti noti della tv pubblica, o assistere ad alcune rivoluzioni in termini di format o cast di diverse trasmissioni.

Dopo l’annuncio della probabile chiusura de Il Cantante Mascherato a causa di ascolti bassi registrati in questa nuova edizione, e per via dei costi eccessivi dello show, Dagospia svela un altro possibile cambiamento in arrivo nei palinsesti Rai. Si tratta di Tim Summer Hits, il programma estivo di Rai 2 andato in onda per la prima volta la scorsa estate, e che potrebbe tornare nel 2023.

Scoppia la coppia Delogu-De Martino

La novità di quest’anno risiede nella conduzione: sembra, infatti, che la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino sia destinata a scoppiare, e che uno dei due possa lasciare il timone del programma. Secondo quanto rivelato da Dagospia, la Delogu sarebbe già stata riconfermata, mentre a dire addio allo show potrebbe essere il conduttore partenopeo. La presenza di De Martino sarebbe ancora in forse, anzi, sembra molto probabile che quest’ultimo lasci la collega per dedicarsi ad altri progetti.

La scorsa estate, Tim Summer Hits aveva raggiunto una media superiore all’11% di share: dati assolutamente positivi per una rete come Rai 2. Quel che è certo, dunque, è che il programma tornerà anche questa estate con numerosi concerti in altrettante piazza d’Italia.