Nelle ultime settimane è iniziata a circolare la voce si un possibile addio di Federica Panicucci a Mattino 5. La conduttrice si appresterebbe a concludere l’attuale stagione televisiva, che l’ha premiata in termini di ascolti, per poi abbandonare definitivamente il programma mattutino di Canale 5 per lasciarlo nella mani di Francesco Vecchi.

Federica Panicucci lascia Mattino 5?

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Federica Panicucci ha risposto alle domande di Valerio Palmieri, che le ha chiesto di commentare il rumore: “Scrivono che questo è il mio ultimo anno a Mattino 5? Non commento le indiscrezioni, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent’anni”. Si tratta, evidentemente, di una smentita, anche perché appare quasi scontato che la conduttrice verrà riconfermata al timone di Mattino 5, considerati soprattutto gli ottimi ascolti del programma.

Federica Panicucci al timone di Back to School

Dal 5 aprile la Panicucci condurrà la seconda edizione di Back to School, dove trenta personaggi famosi rifaranno l’esame di quinta elementare. “Qui si passa dall’informazione all’intrattenimento. Cosa cambia? Direi che cambiano lo stile e il linguaggio. Quando ti occupi di cronaca hai un approccio serio, giornalistico. Quando ti occupi di intrattenimento l’atmosfera è più ludica, anche il linguaggio e il modo di rivolgersi al pubblico cambiano. E quando sono arrivata alle news dall’intrattenimento, 14 anni fa, ho fatto molta fatica perché era un linguaggio che non conoscevo, un modo di lavorare diverso. Mi sono dovuta creare i miei strumenti, e oggi mi auguro di essere in grado di gestire anche l’imprevisto. Ho condotto più o meno 200 puntate all’anno e questo è il mio quattordicesimo anno, fate voi il conto adesso”.