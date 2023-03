Francesca Del Fa, protagonista de Il Paradiso delle Signore nei panni della “venere” Irene, è finita nel tritacarne del gossip. Il motivo? Un presunto flirt con Can Yaman. Com’era già successo con Francesca Chillemi durante le riprese di Viola come il mare, anche l’attrice toscana è finita travolta dal vortice del pettegolezzo che il divo turco porta con sé. Ma Francesca è pronta a fare chiarezza.

Francesca Del Fa: "Una foto ha fatto scattare il putiferio"

“Tra me e Can non c’è stato nulla di romantico, è nata solo una simpatia, un’amicizia”, ha raccontato l’attrice al settimanale Di Più. Le voci erano nate qualche mese prima, in seguito ad una paparazzata in Sardegna insieme al collega con il quale ha trascorso una serata tra amici. “Una semplice foto scattata durante una cena in cui eravamo vicini ha fatto scattare un putiferio”, ha spiegato Francesca. “Ma tra me e Can non c’è stato nulla di romantico”, assicura.

In seguito a quell’incontro, i due hanno iniziato a sentirsi su Instagram, dettaglio che aveva fatto nascere più di un sospetto. “Ci siamo sentiti solamente un paio di volte, brevemente, per un saluto, come accade tra amici”, aggiunge Francesca De Fa che, nel corso dell’intervista, racconta di essere single: “Nella vita reale sono felicemente single, non ho ancora trovato l’uomo giusto”.

Per ciò che riguarda, invece, la sfera professionale, l’attrice a maggio tornerà sul set de Il Paradiso delle Signore per girare le nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 nell’autunno 2023. Nell’attesa di ricominciare a girare, l'attrice ha deciso di partire per Hollywood, dove sarà impegnata in un corso di recitazione per perfezionare l’inglese.