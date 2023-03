La scorsa notte Giaele De Donà si è ritrovata in cortiletto a chiacchierare con Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. L’argomento di discussione, ovviamente, è l’imminente finale del Grande Fratello Vip, e chi sarà il concorrente a conquistare la vittoria. La moglie di Brad, già nei giorni scorsi, ha fatto il suo pronostico, dando per vincitrice Nikita Pelizon.

Un concetto che Giaele ha ribadito ancora una volta, spiegando di aver sognato proprio l’immagine nitida con tanto di espressioni ben definite. La De Donà spera che questa sua premonizione non si concretizzi, ma sembra esserne certa. Al contempo, però, è curiosa di scoprire cosa accadrà il 3 aprile. In un primo momento, la vippona non ha fatto il nome dell’influencer triestina, e solo dopo, sollecitata dagli Incorvassi, ha svelato tutto. “Speriamo di no. Va bene tutto, ma…”, ha replicato Tavassi.

Intanto, Micol ha detto di nutrire un sogno, ma al momento preferisce tenerselo per sé. Secondo Tavassi, Oriana Marzoli potrebbe trionfare, ma in ogni caso sostiene che per lui è impossibile prevedere cosa succederà. Dal canto suo, Giaele è certa che sarà la prima ad andare via. In ogni caso, i tre Spartani si dicono soddisfatti di essere arrivati in finale e aver realizzato questo sogno.