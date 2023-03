Serena Autieri si sbilancia: "Streap-tease per il Napoli? Se mio marito...".

Il Napoli si appresta a vincere il suo terzo Scudetto dopo trentatré anni di lunghissima attesa. Le prestazioni della squadra di Luciano Spalletti sono tali da far dimenticare perfino la proverbiale scaramanzia dei tifosi partenopei, che hanno già addobbato a festa la città in vista della conquista del tricolore.

Serena Autieri, attrice napoletana e tifosissima degli azzurri, ha parlato al settimanale Oggi della sua incrollabile fede calcistica, e ha perlustrato il cuore di Napoli dove già è tutto pronto per celebrare lo Scudetto.

Serena Autieri: streap-tease per lo Scudetto del Napoli

Su un possibile spogliarello di festeggiamento, come quello fatto da Sabrina Ferilli per la Roma, l’attrice dice: “Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strea-tease. Di sicuro mi piacerebbe cantare allo stadio ‘Maradona’: aprirei con ‘O surdato ‘nnammurato e chiuderei con ‘Un giorno all’improvviso m’innamorai di te’. Il canto è anche una preghiera, abbiamo pregato tanto perché la squadra arrivasse dov’è. Sarebbe un modo per ringraziare i giocatori, Spalletti, la città e De Laurentiis, che ha fatto un lavoro straordinario”.